شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا، تسجيل 1977 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي 133,721، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال ايتون تشيراي رئيس سياسات الأمن القومي في الحزب القومي، على الهواء مباشرة إنه وفقا لمعلومات وزارة الصحة فهناك 600 ألف حالة إصابة كورونا مشتبه فيهم في تركيا لكن الوزارة لا تريد الكشف عنها.

على جانب آخر، توقعت صحيفة تركية أن يصبح ما لا يقل عن 3 ملايين شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة بسبب أزمة كورونا .

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذه الحالة، وحتى لو لم تنمو القوة العاملة، فإننا ننظر إلى مستوى بطالة يتجاوز الـ 20 بالمئة. والأسوأ من ذلك، أن معدل البطالة طويلة الأمد - الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لمدة عام أو أكثر - سيقفز إلى معدلات مرتفعة.

Advertisements

وأشارت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة إلى 750 ألف في عام 2017، وبحلول عام 2019 ارتفع إلى أكثر من مليون شخص، أو واحد من كل أربعة أشخاص عاطلين عن العمل.

وأضافت:"إذا دفع فيروس كورونا عدد العاطلين عن العمل إلى 7 ملايين، فإن التقدير المتفائل هو أن ثلث هؤلاء سيكونون عاطلين عن العمل لفترة طويلة، وهذا يعني 2.3 مليون."

وتابعت:"عندما تأخذ هذه الجماهير، الذين ليسوا مؤهلين للحصول على إعانة البطالة، وتضيفهم إلى ملايين الموظفين الذين من المرجح أن يتم تسريحهم ودعمهم بدفعات شهرية حكومية بقيمة 1170 ليرة (170 دولارًا) للعمال في إجازة غير مدفوعة، يتضح من هنا مقياس الانهيار الاجتماعي الذي يهدد تركيا."