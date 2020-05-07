شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: مصابو كورونا سيتم منعهم من الانضمام للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا في الماضي لن يتمكنوا من الانضمام إلى الجيش الأمريكي، حيث سيتم اعتبارهم غير مؤهلين، ناقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية تأكيده أن هناك مذكرة داخلية صدرت تؤكد أن كل من تمت معالجته وأدخل إلى المستشفى بسبب إصابته بالفيروس التاجي سيتم استبعاده طبيا وسيمنع من دخول صفوف الجيش الأمريكي.

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وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن المذكرة توضح بالتفصيل توجيهات أكثر صرامة، إذ تعتبر كل من أصيب بفيروس كورونا غير مؤهل بشكل دائم للدخول إلى الجيش، حيث حددت المذكرة كيف ينبغي للموظفين في محطات المعالجة التعامل مع المجندين الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس، كما تنص المذكرة على أنه خلال المقابلة والفحص الطبي للمتقدم بطلب الانتساب إلى الجيش، من الرجال والنساء، إذا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد عن طريق الاختبار أو التشخيص الطبي، فسيتم استبعاده تماما.