شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. استمرار حظر التجوال من 9 م إلى 6 ص حتى نهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، استمرار العمل بقرار حظر التجوال من 9 مساء إلى 6 صباحا حتى نهاية رمضان، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد.

استمرار العمل بقرار حظر التجوال من 9 مساء إلى 6 صباحا حتى نهاية رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد.

السيسى يوجه بإتاحة استخدام هيئة ستاد القاهرة ومنشآتها الملحقة بعد تأهيلها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع وزير الشباب والرياضة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".

فى 15 محافظة

تعرف على أسعار عضويات أنديةCITY CLUB

مفاجأة جديدة أعلنتها أندية CITY CLUB، حيث أزاحت الستار عن أسعار عضويات المرحلة الأولى فى 15 فرعا على مستوى الجمهورية

صور.. أهالى كفر سعد بشبين القناطر يستقبلون متعافى من كورونا بزفة بلدى

استقبل أهالى قرية كفر سعد بحيرى ، التابعة لمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، متعافى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بزفة بلدى عقب تعافيه من الفيروس.

فيديو.. اكتشاف أجسام مضادة تستطيع مواجهة كورونا.. فهل تنجح؟

تمكن العلماء من تحديد جسم مضاد فى المختبر، يؤكدون أنه يمنع فيروس كورونا من إصابة الخلايا، ويأمل الفريق الطبى أن يتم استخدام الجسم المضاد لإنشاء علاجات لـ COVID-19، المرض الذي يسببه الفيروس.

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى لمصر يسجل 37 مليار دولار بنهاية أبريل

قال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهى موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.

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العدل الأوروبية تجيز طلب تعويضات للناجين وأقارب ضحايا عبارة السلام من شركتين إيطاليتين

رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعا قدمته شركتان مقرهما جنوة فى إيطاليا، مما يفيد بأن العبارة المصرية، إيطالية الصنع، السلام 98، لم تكن صالحة للإبحار.

الأعلى للجامعات: السماح للطلاب الباقين للإعادة والمحملين بمواد بإعداد بحوث

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس، لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسة 18 أبريل، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

برشلونة يستأنف تدريباته غدا بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية

يستأنف فريق برشلونة الإسبانى التدريبات الفردية بدءا من غد، الجمعة، بعدما خضع اللاعبون للفحوصات الطبية أمس الأربعاء، استعدادا لاستكمال الموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف فى مارس الماضى لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

مرتزقة أردوغان يواصلون ممارسة التهجير والسطو المسلح بحق الأهالي في سوريا

تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقة أروغان من المجاميع الإرهابية ممارسة سياسة التهجير الممنهج بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها بالحسكة إضافة إلى ممارسة القتل والنهب والخطف والسطو المسلح ضد الأهالي وممتلكاتهم.

تمديد إجراءات العزل العام فى موسكو حتى 31 مايو

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو اليوم الخميس، في منشور على موقعه الإلكتروني الشخصي إن القيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية ستمدد حتى 31 مايو.

وزارة الصحة السعودية : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

تعرف على جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني بعد استئناف الموسم

تعود منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري الألماني "بوندزليجا" بالعديد من المواجهات القوية، وذلك بعد الموافقة على استئناف النشاط الرياضى الذى توقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وزير المالية: إنفاق 40 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، تم إنفاق 40 مليار جنيه منها من بينهم 5.1 مليار جنيه لقطاع الصحة.