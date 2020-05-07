صبري غياتي مديرا لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور رمضان عبد السميع ابراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية، خلفا للدكتور صبري غياتي.
وقرر وزير الأوقاف، تكليف الدكتور صبري حلمي محمد ابو غياتي، بتكليف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.
يأتي ذلك ضمن السياسة التي ينتهجها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منذ فترة طويلة، في الدفع بالشباب في المواقع الهامة والقيادية بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
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