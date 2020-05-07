ننشر تفاصيل بلاغ اللاعب عمر جابر ضد صديقيه: "هددوني بالقتل وخطف ولادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالعجوزة، برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، التحقيق في البلاغ المقدم من اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، يتهم فيه صديقيه "أ"، و"أ"، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق.

وقال شعبان سعيد محامي اللاعب عمر جابر، في تصريح خاص لمصراوي، إن النيابة العامة استمعت لأقوال اللاعب وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه، وانتهت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وأشار اللاعب إلى أن اللاعب اتهم صديقيه بتهديد بالقتل والإيذاء مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وأكد المحامي إلى أن البلاغ حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، مؤكدًا بأن "عمر" قال فيه إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.

وأضاف اللاعب في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمان لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى اخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها الى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفت انه انتقل للعيش بالشيخ زايد.