إحباط طرح 20 طن لحوم فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها المكبرة على ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن؛ للتأكد من صلاحية المنتجات حرصا على سلامة وصحة جمهور المستهلكين. خلال الأيام العشرة الماضية أسفرت الجهود تنسيقا مع مدرية الطب البيطري ومفتشي الأغذية والصحة عن ضبط 20 طن لحوم فاسدة مهولة المصدر؛ ثبُت وجود تغير في خواصها الطبيعية. وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات على محلات وثلاجات عرض اللحوم والدوادن بشكل مستمر، واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

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