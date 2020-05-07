محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل متهم بقتل نقاش في مدينة النهضة. تلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغا من الأهالي بمقتل "أحمد حسن"، نقاش، بطعنة على يد عاطل؛ بسبب خلافات بينهما بمنطقة الجمهورية. ودلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم لدى طلب الأخير منه: "متقفش تحت بيتي تاني" فرفض الاول، واستل مطواة وسدد إليه طعنة أودت بحياته. تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاطل يقتل نقاشا في النهضة طالبه "متقفش تحت بيتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.