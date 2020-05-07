التأديبية تجازي مدير تمريض بمعمل وقع على مطابقة "شرائط فيتامين" غير موجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س. ش" مدير إدارة بإدارة التمريض بإحدى شركات البترول بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر وصرف نصف الأجر، ووجهت عقوبة اللوم لـ "ح. م" مساعد رئيس الشركة للشئون الطبية سابقًا، لتوقيع الأول على استلام شرائط فيتنامين مطابقة للمواصفات رغم عدم وجودها بالمعمل.

وأبطلت المحكمة قرار إحالة مديرة سابقة بإدارة التمريض بالشركة، والتي كان منسوب لها الإهمال الإشراف على المُحال الأول ترتب عليه اقتراف المخالفة، لعدم التحقيق مع المحالة وسماع أقوالها.

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بداية الواقعة ببلاغ إحدي شركات البترول باكتشاف مخالفات مالية بمعمل المستشفى التابعة للشركة بمبلغ 219 ألف جنيه وفقًا لجرد الكيماويات بالمعمل الخاص بالمستشفي طبقًا لدفاتر التوريد خلال الفترة من ينار 2014 حتى ديسمبر 2015 .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وقع بصلاحية شرائط فيتنامين بالأوراق وأنها مطابقة للمواصفات بفواتير الشركة الموردة وأوامر التوريد بالرغم من عدم وجودها فعليها بالمعمل.

ونسبت للمحال الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة للإشراف على المعمل ومتابعة الدورة المستندية للأصناف الموردة، ووقع على فواتير وأوامر توريد لأصناف لازمة للتحاليل الطبية رغم عدم وجودها فعليًا.

