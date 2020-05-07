رحلة الـ24 ساعة لحماية محدودي الدخل والمستهلكين من جشع التجار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
الجهود شملت ضبط 5 أطنان دقيق و4200 عبوة زيت طعام وخل حجبها مسؤول مخزن بالمنوفية، وهو ما فعله مدير مخزن غير مرخص بالإسكندرية لاتهامه بحجب 4 أطنان أرز ومكرونة عن التداول.
وأمكن ضبط مسؤول مخزن غير مرخص بالقاهرة بحيازته 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر، و5 أطنان أرزو ومكرونة داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية فضلا عن إحباط طرح 3 ملايين قطعة حلوى جافة بدون بيانات داخل مصنع في العبور.
بالانتقال إلى جرائم غش المستلزمات البطبية وحجبها عن التداول، بلغ إجمالي المضبوطات 182 ألف قطعة مستلزمات طبية (كمامة - قفاز - كحول).
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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