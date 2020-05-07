"الداخلية": ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حصيلة المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية. خلال الـ 24 ساعة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4008 أشخاص مخالفين لقرار حظر تحرك المواطنين بدءا من التاسعة مساء. وشملت الجهود حجز 1073سيارات، 67 دراجة نارية، 106 مركبة "توك توك" مخالفة إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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