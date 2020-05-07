أخبار مصر | فلكيًا.. 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فلكيًا.. 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت الحسابات الفلكية أن عدة شهر رمضان، هذا العام، 30 يوما، بدأت فلكيًا الجمعة 24 أبريل، لتنتهي يوم السبت 23 مايو، ليكون 24 مايو هو أولى أيام عبد الفطر المبارك.
وكشفت الحسابات الفلكية، أن هناك 48 دقيقة، شكلت تدرجًا زمنيًا، بين بداية شهر رمضان، نهايته، حيث بدأ بأقل عدد ساعات صوم بـ 15 ساعة و3 دقائق، رفعت فيها المساجد المصرية صلاة المغرب الساعة 6.28، وأخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ليؤذن صلاة المغرب الساعة 6:47 .
ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والسابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة ، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجددي قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.
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في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.