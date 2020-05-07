أخبار مصر | "لو مريض كورونا".. نصائح مهمة للحفاظ على أسرتك وتقوية مناعتك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "لو مريض كورونا".. نصائح مهمة للحفاظ على أسرتك وتقوية مناعتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"لو أنت مريض أو مسن، أو مشتبه في إصابته أو مصاب"، تستعرض "الخليج 365" في السطور التالية عددًا من النصائح المهمة للرعاية المنزلية الواجب الالتزام بها واتباعها من قبل المرضى خاصة المؤكدة إصابتهم أو مشتبه في إصابتهم.

- البقاء في المنزل وعدم الخروج لأي أسباب نهائيًا.

- تناول السوائل والأطعمة الصحية بكثرة لتقوية المناعة.

- الالتزام بفترات الراحة والاسترخاء لفترات لا تقل عن 9 ساعات يوميًا.

- عند الشعور بصعوبة في التنفس يجب الاتصال فورا بمرفق الرعاية الصحية.

Advertisements

- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون.

- الحرص على البقاء في غرفة مستقلة بعيدا عن أفراد الأسرة.

- ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد على الأقل.

- تهوية الغرفة جيدا للوقاية من انتقال الإصابة والعدوى.

- استخدام مرحاض مخصص إن أمكن بعيدا عن الآخرين لمنع انتشار العدوى.