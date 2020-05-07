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أخبار مصر | جولة 3D داخل الفتح الملكي في عابدين

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة 3D داخل الفتح الملكي في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة من مسجد الفتح الملكي بعابدين.

ويعد الفتح الملكي أحد أبرز المنشآت المعمارية التى ترجع للقرن التاسع عشر؛ ويقع في منطقة عابدين وقام ببناءه الأمير عابدين بك اللواء ملحقاً بقصر عابدين (1041هـ/1631م). 

ويتسم المسجد باستمرار النسق المعماري العثماني في تشييد المساجد وظهور بارز للمميزات المعمارية والفنية لعمارة القرن التاسع عشر فى مصر،

وتم بناؤه على الطراز العثماني وهو يشبه في التخطيط مسجد محمد علي في القلعة والواجهة الرئيسية تفتح على شارع جامع عابدين وتؤدي إلى دركاة "مساحة مغطاه" ثم مدخل منكسر يفضي إلى داخل المسجد 

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وتخطيط المسجد عبارة عن مساحة مربعة يعلوها قبة ويتعامد عليها أربعة أنصاف قباب من الجهات الأربعة 

ويوجد أربع قباب صغيرة فى الأركان الأربعة للمسجد وتغطي جدران المسجد بارتفاع حوالى متران وزارات رخامية ملونة 

ويوجد منبر من الرخام  عليه زخارف بطريقة التذهيب وقوامها وريدات وزهور نباتية، والمنبر ذو قمة بصلية بالجهة الجنوبية الشرقية بجوار المحراب. 

كما يوجد بالمسجد كرسى مقرئ خشبي مطعم بالعاج والصدف يقع بالجهة الشمالية الغربية، ودكة مبلغ من الخشب ذات درابزين من الخرط الميمونى والمسدس الدقيق وترتكز على ثمانية أعمده من الرخام.

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