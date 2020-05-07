أخبار مصر | "الصحة" تكشف عن إجراء مهم لإبطاء تفشي فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة" تكشف عن إجراء مهم لإبطاء تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إنَّ المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها "CDC"، أصدّر توصيات تؤكّد أنَّ المواطنين يمكنهم استخدام القناعات المصنوعة من القماش، حيث أنه يساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية استخدام "الماسك" الطبي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى دراسة أجريت لبيان أهمية استخدامه، حيث أوضحت هذه الدراسة أنَّ تقليل انتشار المرض يتم من خلال تقليل الاختلاط واتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وارتداء "الماسك".