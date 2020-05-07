مصر | "رفض تجارة المخدرات أسفل منزله فقتله".. دفن جثة قتيل السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "رفض تجارة المخدرات أسفل منزله فقتله".. دفن جثة قتيل السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة السلام الأول، اليوم الخميس، بدفن جثة مقاول قتل على يد عاطل بسبب مشاجرة بينهما بأحد شوارع منطقة السلام، وتسليم الجثة لذويه وذلك بعد إرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية.

وكانت قد كشفت تحريات المباحث عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مقاول طعنا بسلاح أبيض في منطقة السلام، مشيرة إلى أن المجني عليه حاول منع مجموعة من الأشخاص من ترويج المواد المخدرة "استروكس" أسفل منزله، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من أحدهم فقام بتسديد طعنه نافذة ليقلى مصرعه متأثرا بإصابته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة السلام، يفيد بورد بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومقتل شخص، بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية 3 لهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلو جرام.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.