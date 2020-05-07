مصر | مجازاة مدير تمريض بمعمل وقع على مطابقة "شرائط فيتامين "غير موجودة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجازاة مدير تمريض بمعمل وقع على مطابقة "شرائط فيتامين "غير موجودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س.ش" مدير إدارة بإدارة التمريض بإحدى شركات البترول بالوقف عن العمل لمدة ٣ أشهر وصرف نصف الأجر، ووجهت عقوبة اللوم لـ"ح.م" مساعد رئيس الشركة للشئون الطبية سابقًا، لتوقيع الأول على استلام شرائط فيتنامين مطابقة للمواصفات رغم عدم وجودها بالمعمل.

وأبطلت المحكمة قرار إحالة مديرة سابقة بإدارة التمريض بالشركة، والتي كان منسوب لها الإهمال الإشراف علي المُحال الأول ترتب عليه اقتراف المخالفة، لعدم التحقيق مع المحالة وسماع أقوالها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

بداية الواقعة ببلاغ إحدى شركات البترول باكتشاف مخالفات مالية بمعمل المستشفي التابعة للشركة بمبلغ ٢١٩ ألف جنيه وفقا لجرد الكيمياويات بالمعمل الخاص بالمستشفى طبقا لدفاتر التوريد خلال الفترة من ينار ٢٠١٤ حتى ديسمبر ٢٠١٥.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وقع بصلاحية شرائط فيتنامين بالأوراق وأنها مطابقة للمواصفات بفواتير الشركة الموردة وأوامر التوريد بالرغم من عدم وجودها فعليها بالمعمل.

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ونسبت للمحال الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة للإشراف علي المعمل ومتابعة الدورة المستندية للأصناف الموردة، ووقع علي فواتير وأوامر توريد لأصناف لازمة للتحاليل الطبية رغم عدم وجودها فعليًا.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى.

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.