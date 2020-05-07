مصر | تفاصيل جديدة بواقعة مقتل مقاول في السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بواقعة مقتل مقاول في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات المباحث، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مقاول طعنا بسلاح أبيض في منطقة السلام، مشيرة إلى أن المجني عليه حاول منع مجموعة من الأشخاص من ترويج المواد المخدرة "استروكس" أسفل منزله، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من أحدهم فقام بتسديد طعنه نافذة ليقلى مصرعه متأثرا بإصابته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة السلام، يفيد بورد بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومقتل شخص، بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حبس متهم لسرقته فتاة بالإكراه في البساتين

وقررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، حبس متهم لقيامه بسرقة فتاة بالإكراه بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ووجهت له النيابة تهمة السرقة بالاكراه وحيازة سلاح أبيض.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخص سرق فتاة بالإكراه بجوار المنطقة الصناعية فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات كرهًا عنها أسفل الطريق الدائرى بجوار المنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

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وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وبفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، نجحت جهود التحريات فى تحديد مرتكب الواقعة وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم والهاتف المستولى عليه (لدى أحد عملائه سىء النية)، وقد تعرفت المجنى عليها على المتهم والهاتف الخاص بها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

سقوط عصابة سرقة المتاجر في الفيوم

وكما تمكنت مديرية أمن الفيوم، من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي علي أخرين وسرقتهم، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من إحدى المستشفيات بإستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش، من بينهم متوفى متأثرًا بإصابته.

وقر المصابان بأنهما أثناء تواجدهما والمتوفى بقطعة أرض فضاء يقومون بإدارتها كجراج لإنتظار السيارات، شاهدا شخصان مجهولان حال قيامهما بسرقة محل بقالة، ولدى محاولتهم الإمساك بهما قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابتهما وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس، ولإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 15 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر، وأضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجهوا للمحل المُشار إليه وعقب تمكنهم من سرقة كمية من علب السجائر وعبوات الشاى من داخله شاهدهم المجنى عليهم وحاولوا الإمساك بهم فأطلقوا تجاههم أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.