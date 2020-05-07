السيسي يوجه بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق المنظومة الرياضية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، مع تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية.

كما وجه الرئيس بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، بالإضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية، كما تم في ذات السياق استعراض دراسة تطوير منطقة استاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت بتلك المنطقة.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

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وعرض الوزير أيضا، آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضياً والمشروع القومي للناشئين، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتحقيق التطوير التشريعي للرياضة المصرية، وكذا دورها تجاه الأندية الاجتماعية في تعظيم وتنمية مواردها، فضلاً عن دعم المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لعدد من البطولات الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة، بما فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، وما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي.