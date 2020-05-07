شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: تجاوزنا مليون تحليل «كورونا».. وزيادة الإصابات متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن عدد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مصر تجاوز المليون تحليل لفيروس كورونا، وإن زيادة عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 لا يزال في الحدود المتوقعة ووفقا لمعدلات الزيادة الأفقية.

وأضاف، خلال لقاءه مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية لشرح مجمل جهود وإجراءات الدولة في مكافحة انتشار الفيروس، إن «الرئيس السيسي يتابع يوميا تطورات الأوضاع المتعلقة بأعداد المصابين، وخريطة انتشار الفيروس في مختلف المحافظات، واستعدادات المستشفيات، وأماكن العزل».

وأكد أن «البنية الأساسية الصحية في مصر تعمل بشكل كفء، وأن جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية متوفرة للأطقم الطبية بمختلف المحافظات».

وشدد تاج الدين على أن «جميع المستشفيات لديها ما يكفي أطقمها الطبية والعاملين بها من أدوات الوقاية لمدة 15 يوما على الأقل».

وأشار إلى «أن آلاف غرف العناية المركزة بالمستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال أي حالات، إذا اقتضت الحاجة ذلك».

وفي سياق متصل، قال تاج الدين إن «مستشفيات العزل بدأت عملها منذ ظهور المرض في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، حيث استقبل مستشفى مطروح المصريين العائدين من الصين لمدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس».

وفيما يتعلق بتوقعات انحسار المرض في مصر مستشار الرئيس قال: «لا أحد يمكنه توقع تاريخ معين لبدء انحسار المرض».

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واختتم بالتأكيد على ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والابتعاد عن الزحام وأماكن التكدس، للتقليل من فرص انتقال العدوى.