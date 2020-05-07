شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نظافة الإسكندرية: رفعنا ٧٠٠ طن كمامات وقفازات من القمامة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة نهضة مصر المسؤولة عن نظافة محافظة الاسكندرية إنه تم رفع حوالي ٧٠٠ طن قفازات وكمامات من المنازل والشوارع خلال أسبوع، مشيرًا إلى أنه تم رفع هذه الكميات بمعدل ١٠٠ طن يوميًا هذا بخلاف كميات زجاجات الجيل والكحول المعقم الخاصة بالاستخدام الشخصي للمواطنين.

وأضافت الشركة في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه الكميات ضمن ٣٥ ألف طن قمامة تم رفعها خلال أسبوع من جميع شوارع المحافظة الفرعية والرئيسية والمناطق الشعبية والريفية.

وأشار المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، إلى ارتفاع حجم القمامة بالمحافظة خلال هذه الفترة عن معدلاته الطبيعية إلى مواعيد الحظر، بسبب أزمة كورونا، والتزام مواطني الإسكندرية بوسائل التعقيم المناسبة لمواجهة أزمة كورونا، وأيضًا التزامهم لمنازلهم بعد وقت الإفطار، والذي نتج عنه ارتفاع معدل الاستهلاك الغذائي من طعام وفواكه وحلويات وعصائر ومشروبات.