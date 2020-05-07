شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ضيف برنامج «رامز مجنون رسمي» على MBC مصر الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، «رامز مجنون رسمي» يظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة «الليلة» من البرنامج الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
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