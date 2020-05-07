شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «2020 لعلاج الأورام» وصاحب تطبيق «RED»لتسهيل التبرع بالدم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة 2020 لعلاج الأورام في صعيد مصر، والتي يمثلها الأستاذ ياسين ثابت أمين عام المؤسسة، ونهاد يونس الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، وصاحب ابتكار تطبيق «ريد RED» وذلك لخدمة المجتمع وحل مشاكل التبرع بالدم.

وأشار «الجمال» إلى حرصه على دعم وتبنى كافة المبادرات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى دعم الأفراد وحل ما يواجهه من مشكلات والسعي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالدور المجتمعي لمؤسسة 2020 لعلاج الأورام والتي تقوم بجهد فاعل وحيوي للمساهمة في القطاع الطبي بمستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد جنوب مصر للأورام والتي تحظى برعاية من الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق والرئيس الشرفي للمؤسسة.

وأكد حرصه على دعم الطلاب النابغين في مختلف المجالات وحرص قطاع شؤون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، على إتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب من أجل إظهار نبوغهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع، مشيداً بتطبيق «ريد RED» والذي فاز به الطالب نهاد يونس بالمركز الأول في مسابقة «نواة 2019» لريادة الأعمال.

من جهته، أوضح الدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020، أنه بموجب برتوكول التعاون تقوم المؤسسة برعاية كافة الفاعليات المجتمعية التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بشكل دوري لدى المواطنين وكذلك كافة الأنشطة الدعائية والترويحية اللازمة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم وما يتبعه من حملات توعية ودورات تدريبية لتأهيل المتطوعين وتشجيع البحث العلمي.

توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة 2020 لعلاج الأورام وصاحب تطبيق لتسهيل التبرع بالدم

توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة 2020 لعلاج الأورام وصاحب تطبيق لتسهيل التبرع بالدم

ووجه الأستاذ ياسين ثابت، أمين عام المؤسسة، شكره لكافة المتطوعين وأصدقاء المؤسسة من الحريصين على دعم أنشطة المؤسسة وذلك من خلال الجهد الشخصي أو من خلال توجيه تبرعاتهم المالية على حساب رقم 2020 بالبنك التجاري الدولي CIB.

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وعن تفاصيل فكرته، أوضح نهاد يونس أن «Red» هو تطبيق مجاني يستخدم على التليفون المحمول يهدف إلى مواجهة مشكلة نقص الدم وتسهيل عملية توفيره، حيث يتم من خلاله تسهيل وصول المتبرع بالدم إلى الطرف الذي يحتاج له، مشيراً إلى أنه بدأ الإعداد لتنفيذ فكرته من أكثر من سنة ونصف والتى من خلالها يقوم الطرف الذي يحتاج إلى نقل دم بإرسال رسالة نصية على التطبيق نصها «أنا محتاج دم» وهو الطلب الذي يصل إلى كافة المشاركين في التطبيق من نفس فصيلة دمه والراغبين في التبرع، كما يسهل التطبيق توضيح موقع المستشفى وعنوانها لتسهيل وصول المتبرع إلى مكان المتبرع في أسرع وقت، موجهاً شكره لكل من ساهم في دعمه في تصميم هذا التطبيق وخاصة وكالة أكسجين للتسويق وفريق إيناكتس أسيوط والذي يُعد أحد الفرق الطلابية الرائدة في جامعة أسيوط.