شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بني سويف»: لم نتلق أي شكاوى مؤثرة على سير امتحان «ثانية ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال تواصله مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي إلكترونيا في مادة اللغة الأجنبية الثانية من خلال جهاز التابلت، ضمن محافظات المرحلة الثانية في الفترة من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا حسب الجدول الوارد من الوزارة، حيث يؤدي الامتحان 14 ألفا و532 طالبا وطالبة.

واطمأن المحافظ على أن الطلاب قد تمكنوا من الدخول على السيستم والبدء في أداء امتحاناتهم، والمتابعة اللحظية لشكواهم وتذليل المعوقات «إن وُجدت» أولا بأول، مع ضرورة أن تكون المدرسة على تواصل بالطلاب التابعين لها لطمأنتهم في حالة حصول مشكلة والعمل على حلها بالتنسيق مع غرف العمليات بالمديرية والمتصلة مباشرة بالغرفة المركزية بالوزارة.

ومن جانبها، أكدت وكيلة الوزارة أنها تابعت سير الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، وأن جميع الطلاب نجحوا في تأدية الامتحان والدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية بشكل طبيعي بسهولة ويسر ولم تتلق غرف العمليات أية شكاوي مؤثرة على سير الامتحان.

وأشارت إلى أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي مايو 2020 إلكترونيا من المنزل على التابلت فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس الماضي وسيتم تصحيحه إلكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.