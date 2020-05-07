شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة محافظ أسيوط لمواقع العمل بشركة مياه الشرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، بعض مواقع العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأحياء شرق وغرب أسيوط للوقوف على استمرار العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كما تابع محافظ أسيوط بدء تركيب 25 كابينة للتعقيم الذاتي بمواقع الشركة وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم وذلك ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩».

بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع احلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه الشرب التشيكي بحى شرق بطاقة استيعابية 51 ألف متر مكعب/يوم وبتكلفة 250 مليون جنيه وقبل دخوله للموقع خضع المحافظ ومرافقوه لإجراءات التعقيم بالكحول وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والمرور عبر كابينة التعقيم الذاتي ثم استمع إلى شرح من رئيس شركة المياه عن الإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية التي يتم تنفيذها داخل مواقع الشركة للوقاية من فيروس كورونا وشاهد الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ثم استكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمحطة رفع صرف صحي البركة بحي غرب والتي تعمل بطاقة 70 ألف متر مكعب/يوم والتقى عددًا من العاملين بها وشاهد إجراءات التطهير والتعقيم داخل المحطة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتركيب وتشغيل كابينة التعقيم الذاتي كما انهى المحافظ جولته بتفقد مركز التدريب وخدمة العملاء بخزان مياه غرب أسيوط وتركيب بوابة التعقيم الذاتي حيث خضع المحافظ لإجراءات التعقيم بالكحول وقياس درجة الحرارة والمرور عبر ممر كابينة التعقيم الذاتي وتابع سير العمل بمركز خدمة العملاء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الجولة- على ضرورة الالتزام بوسائل التعقيم والتطهير بجميع مواقع العمل في كل المشروعات حفاظًا على صحة المواطنين والعاملين، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لتركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بمختلف مواقع العمل تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن والتنبيه على ارتداء العمال للكمامات وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل مؤكدًا حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وأشار رئيس شركة المياه بأسيوط إلى أنه تم توفير 25 كابينة تعقيم من إنتاج مصنع حلوان الحربي 999 للآلات والمعدات وذلك لتوزيعها بمقار العمل بشركة مياه أسيوط وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا موضحًا أن كابينة التعقيم عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة للتعقيم ويشمل الأيدي والملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو فيروسات وذلك قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا فضلا عن تغطية جميع المراكز التابعة للشركة بأسيوط والوادي الجديد وجميع مراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى والدواوين العامة على مستوى الشركة مع تدعيم أي مبنى يتبع الشركة ويضم ما يقرب من 50 موظفًا بكابينة تعقيم مؤكدًا إنه تم البدء بالفعل في تصنيع «كابينة تعقيم» بالجهود الذاتية بشركة مياه أسيوط من خلال بعض المبادرات.

Advertisements

تركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بشركة مياه الشرب بأسيوط ضمن التصدى لفيروس كورونا المستجد

تركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بشركة مياه الشرب بأسيوط ضمن التصدى لفيروس كورونا المستجد

تركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بشركة مياه الشرب بأسيوط ضمن التصدى لفيروس كورونا المستجد

تركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بشركة مياه الشرب بأسيوط ضمن التصدى لفيروس كورونا المستجد

تركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بشركة مياه الشرب بأسيوط ضمن التصدى لفيروس كورونا المستجد