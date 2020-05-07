شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ترفع مخلفات القمامة والمقالب العشوائية أثناء الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة النظافة الموضوعة للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامه ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستغلال فترة الحظر، في أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية، على إرتداء عمال النظافة الكمامات الواقية، والقفازات، حرصاً على سلامتهم واستمرارهم في العمل. وفى هذا الإطار أشار المحافظ إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع، برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة، بمركزى أبوكبير، ومنيا القمح، وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات، والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الشرقية ترفع مخلفات القمامة والمقالب العشوائية أثناء الحظر

من جانبة أكد المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، أن وحدة التدخل البيئي السريع، قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام، بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى أبوكبير، ومنيا القمح، وتم رفع (510 م3) قمامة من مركز منيا القمح، بواقع 16 نقلة، وكذلك تم رفع (1005م3) قمامة من مركز أبوكبير بواقع 33 نقلة، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء، الموافقين الرابع والخامس من الشهر الجارى، وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة، ونقلها للمدفن الصحي والتنبية على الأهالي، بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليها وحتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح «الصافى» أنه تم الإنتهاء من رفع 1515 م3 قمامة باستخدام 10سيارة ما بين «تريلا –نقل – قلاب» و٢ لودر بواقع 49 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره .