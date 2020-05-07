شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحويل البحث الورقى لـ"pdf" ويسلم فى مظروف أبيض من 9 صباحا حتى 2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاجراءات النهائية لاستلام مشاريع الأبحاث موضحة أن يتم إعداد مشروع البحث وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب وتحويله فى كلتا الحالتين إلى ملف مشروعpdf، عن طريق التصوير أو الحاسب على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفى للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة من الطلاب كما تم توضيحة، مع التأكيد على إن إرسال المشروع البحثى إلكترونيا وفى حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا فى المدرسة وفق الجدول الزمنى من التاسعة صباحا وحتى 2 ظهرا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز حجب الأكواد للطلاب سواء انتظام أو منازل، مع ضرورة حق الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشاريغ البحثية إلكترونيا ولا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذى قام بتسليم المشروع البحثى من خلال المنصة، ومنح الطالب إفادة ايصال استلام عن المشروع البحثى المقدم يدويا ويمكن للطالب التحقق من إرسال المشروع إلكترونيا على المنصة، على أن تقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لاطلاع الطلاب عليها، والالتزام بالمواعيد المقرر بالجدول الزمنى وعد التخلف واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين فى حضور فرد وأحد أثناء تسليم الأبحاث.

وأشارت الوزارة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم البحث من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات، على أن يسلم المشروع فى مظروف أبيض مكتوب عليه كود الطالب ورقمه التعريفى.

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