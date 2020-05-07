شكرا لقرائتكم خبر عن محامى حنين حسام: إخلاء سبيل موكلتى بكفالة 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين البقار محامى حنين حسام اليوتيوبر، إن قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النيابة العامة استأنفت علي القرار وحددت الأسبوع المقبل لنظره أمام غرفة المشورة.

كان النائب العام آمر بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من وراءها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

Advertisements

كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة التيك توك التى ظهرت في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.