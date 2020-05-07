شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: المستشفيات جاهزة لاستقبال آى حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عدد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مصر تجاوز المليون تحليل، وإن زيادة عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 لا يزال في الحدود المتوقعة ووفقا لمعدلات الزيادة الأفقية.

جاء ذلك خلال لقاء "تاج الدين" مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية لشرح مجمل جهود وإجراءات الدولة في مكافحة انتشار الفيروس، وذلك في حضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف "تاج الدين" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا تطورات الأوضاع المتعلقة بأعداد المصابين، وخريطة انتشار الفيروس في مختلف المحافظات، واستعدادات المستشفيات، وأماكن العزل، مؤكدًا أن البنية الأساسية الصحية في مصر تعمل بشكل كفء، وأن جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية متوفرة للأطقم الطبية بمختلف المحافظات.

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وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن جميع المستشفيات لديها ما يكفى أطقمها الطبية والعاملين بها من أدوات الوقاية لمدة 15 يومًا على الأقل، كما أن آلاف غرف العناية المركزة بالمستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال أي حالات، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وقال "تاج الدين"، إن مستشفيات العزل بدأت عملها منذ ظهور المرض في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، حيث استقبل مستشفى العزل بمطروح المصريين العائدين من الصين لمدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس.

وشدد "تاج الدين"، على ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والابتعاد عن الزحام وأماكن التكدس، للتقليل من فرص انتقال العدوى.