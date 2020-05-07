شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 301 من المصريين العالقين بالإمارات خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران قادمة من دبي، على متنها نحو 301 مصرى من العالقين في دولة الإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم Ms913 والتى سيرتها شركة مصر للطيران، تصل بعد ساعات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بدول الخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.