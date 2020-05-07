السيسى يوجه بإتاحة استخدام هيئة ستاد القاهرة ومنشآتها الملحقة بعد تأهيلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع وزير الشباب والرياضة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق". وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسى بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها. Advertisements وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع علي الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، ومنشآت رياضية وترفيهية متعددة، كما تم استعراض دراسة تطوير منطقة إستاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول بتلك المنطقة.

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