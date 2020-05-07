شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط إسرائيلى يسارى يهدد باغتيال نتنياهو ونجله من أمام مقر الحكومة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بشكوى مشمولة على التحريض الشديد على العنف ضد ناشط إسرائيلى يسارى، هدد باغتياله ونجله يائير.

وقال نتنياهو في شكواه أن الناشط هدد بالحاق الأذى به وبأسرته ودعا للتحريض على قتله، في شريط مصور من مظاهرة خارج مقر رئاسة الوزراء، حيث قال الناشط وهو ممسكاً بمكبر الصوت:"في يوم من الأيام سيكون نجلك بدون حراس وستعرف ماذا سيحدث له ".

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن الشكوى قدمت بعد توثيق هذا الناشط وهو يتظاهر، وقال نتنياهو في الشكوى إنه هدد كذلك بالحاق الأذى بابنه يائير وطالب بألقاء زجاجة حارقة على منزل رئيس الحكومة.

وقال نتنياهو في رده على الحدث إن التحريض في اليسار المتطرف تجاوز الخطوط الحمراء، بلغت حد الاغتيال والقتل والتهديد، وأضاف:"قدمت حاليا شكوى الى شرطة إسرائيل بدعوى التحريض الصارخ ضدي وضد ابني يائير".

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين بنيامين نتنياهو وبينى جانتس، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساس الذى كانت الحكومة قد أرسلته للنواب.

وهذا الأمر يعنى تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة التى ستؤدي اليمين القانونية الأربعاء المقبل أمام الكنيست.

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كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت أمس الأربعاء بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.

وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارض، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي جانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.