شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عاما على تسلم بوتين الحكم... أبرز المحطات فى مسيرة الرئيس الروسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى فلاديمير بوتين منصب الرئاسة لأول مرة قبل 20 عاما، كان ذلك فى 7 مايو من عام 2000، ومنذ ذلك الحين مرت روسيا بمحطات كثيرة خلال هذه الفترة، وفى هذا التقرير سنلقى الضوء على بعضها .

تولي الحكم لأول مرة

نصب فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا فى 7 مايو 2000، حيث أقيم حفل التنصيب فى قصر الكرملين الكبير، وقد تم إحضار علم روسيا ونسخة خاصة من الدستور وبحضور رموز من السلطة، ومن ثم أعلن رئيس المحكمة الدستورية تولى بوتين منصبه، كما سلم رئيس الدولة السابق بوريس يلتسين علامة الرئيس لفلاديمير بوتين، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.



الخط المباشر مع الرئيس الروسى 20 يونيو 2017

منذ عام 2001 اعتاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على عقد مؤتمرات صحفية كبيرة سنوية، من بينها الخط المباشر مع الشعب، حيث يجيب على عدد كبير من أسئلة الصحفيين والمواطنين الروس.

وكان أطول مؤتمر صحفى له فى عام 2008، عندما أجاب على 106 أسئلة فى غضون 4 ساعات و40 دقيقة.



بوتين وزعيم كوريا الشمالية

عقدت القمة الأولى بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، في ربيع عام 2019 في مدينة فلاديفوستوك الروسية، واستغرقت المحادثات ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وتم التطرق إلى مواضيع العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التعاون، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية. Advertisements

الرئيس فلاديمير بوتين فى القاعدة حميميم 11 ديسمبر 2017 زار فلاديمير بوتين، فى 11 ديسمبر من عام 2017، قاعد حميميم الجوية في سوريا وأعلن وقتها انسحاب عدد كبير من القوات الروسية، وأشار بوتين أنه بفضل القوات الجوية الروسية تم الحفاظ على سوريا كدولة مستقلة ذات سيادة.

بوتين يشارك فى الانتخابات الرئاسية الروسية فاز فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، بنسبة 76.69% من الأصوات، وقد جرت مراسم التنصيب في 7 مايو في قصر الكرملين الكبير. وفي خطاب، بعد النطق باليمين الدستورية، حدد فلاديمير بوتين الأولويات الرئيسية للعمل المقبل وأعلن الحاجة إلى تحقيق قفزة نوعية في جميع المجالات.



المشاركة المستمرة فى الفوج الخالد شارك فلاديمير بوتين باستمرار في مسيرة "الفوج الخالد" في يوم النصر، حيث يحمل الناس في هذه المسيرة صوراً لأقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى، ووفقا لبوتين، فإن مسيرة "الفوج الخالد" هي علامة على أن الروس يكرمون ذكرى الذين قتلوا في الحرب.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يغوص على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 يونيو من عام 2019، على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة بالقرب من سيفاستوبول، حيث استمرت الرحلة حوالي نصف ساعة.



بوتين والرئيس الأمريكى

أهدى الرئيس الروسي نظيره الأمريكى، دونالد ترامب، في 16 يوليو 2018، كرة قدم تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم.

وكانت وكالة "بلومبرج" أعلنت في ذلك الوقت، أن الكرة مجهزة بشريحة اتصالات، اتضح فيما بعد أن جميع الكرات تحمل هذه الشريحة ولا تنقل أية معلومات.



الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية 20 فبراير 2019

وجه الرئيس الروسي 15 رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، حيث يوضح من خلالها تقييمه للأوضاع في اليلاد ومهام الدولة المستقبلية، وجرت العادة عدم الإعلان عن محتوى خطاب الرئيس، ومن المعروف فقط أن بوتين يقوم بتحضيره شخصيا.



غواصة روبوتية بوسيدون

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنزال أول غواصة نووية مسيرة "بوسيدون" في ربيع عام 2019.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مهرجان في مدينة سانت بطرسبرج

عزف فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2010، فى حفل خيرى في مدينة سان بطرسبورج، أغنية "أين يبدأ الوطن" على البيانو وغنى بالإنجليزية مع موسيقيي الجاز.