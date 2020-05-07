شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بنها الجامعي»: استئناف العمل بالمستشفيات تدريجيًا بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الخميس، اجتماعًا بمسئولي إدارة مستشفيات بنها الجامعية ورؤساء الأقسام الأكلينيكية لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال «القاضي» إنه تم عمل تعقيم شامل لجميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية، كما تم التوجيه باستئناف العمل بأقسام استقبال النساء والأطفال.

أكد «القاضي» على التزام الطاقم الطبي وإحساسه بكامل المسئولية تجاه المجتمع في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.