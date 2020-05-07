شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بنها الجامعي»: استئناف العمل بالمستشفيات تدريجيًا بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الخميس، اجتماعًا بمسئولي إدارة مستشفيات بنها الجامعية ورؤساء الأقسام الأكلينيكية لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال «القاضي» إنه تم عمل تعقيم شامل لجميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية، كما تم التوجيه باستئناف العمل بأقسام استقبال النساء والأطفال.
أكد «القاضي» على التزام الطاقم الطبي وإحساسه بكامل المسئولية تجاه المجتمع في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,588
-
تعافي
1,815
-
وفيات
469
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «بنها الجامعي»: استئناف العمل بالمستشفيات تدريجيًا بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.