شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تشغيل مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان بالبحر الأحمر يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، توقيع برتوكولات تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة وكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وقع البرتوكول الأول عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، والدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث يهدف البروتوكول لتشغيل وإدارة مركز علاج مرضى الإدمان بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمقرر افتتاحه في يونيو المقبل مع مراكز أخرى جديدة بالتزامن مع اليوم العالمى للمخدرات.

وقالت «القباج» إن مبنى مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يقع على مساحة 3500م2، وإن تطويره وتأثيثه يأتي في إطار خطة الوزارة لاستثمار الأصول غير المستغلة ليكون مركز لعلاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ«96» سريرا تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل «البحر الأحمر – الأقصر – قنا»، ويضم قسم للعيادات الخارجية بعدد «3» عيادات بسعة تشغيل «75»مريض يومياً.

كما ستتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، «الديتوكس»، والتأهيل ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنوياً قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19،500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض حجز داخلي، وتتولي الأمانة العامة للصحة النفسية، الإدارة الفنية والإشراف الطبي على المركز ووضع البرامج العلاجية، كما سيقوم الصندوق بالتجهيز والتأثيث وتحمل كافة نفقات التشغيل وتوفير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومتابعة سير العمل بالمركز.

ووقع البروتوكول الثاني، عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور مصطفى شاهين، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب جامعة القاهرة، بهدف استمرار تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية لجميع الحالات المحولة من الخط الساخن للصندوق “16023”، حيث استفاد من خدمات الخط الساخن بالمستشفى خلال عام 2019 ما يقرب من «4821»مريض بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، فضلاً عن تقديم خدمات التأهيل لعدد «1943» متعافي بعيادات الرعاية النهارية.

كما يتضمن البروتوكول الحالي زيادة عدد الآسرة والتوسع في استقبال حالات التشخيص المزدوج «نفسي إدمان»، بالإضافة إلى تخصيص يوم للرعاية النهارية للإناث، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول أكثر من 6000 مريض إدمان سنوياً في العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

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ووجهت «القباج» باستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعى ضمن مبادرة «بداية جديدة» لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.