شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للرعاية الصحية يُعلن مُجمل جهود مصر في مكافحة كورونا للمراسلين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، الخميس، اجتماعًا مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية شرح مجمل جهود وإجراءات الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المُستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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