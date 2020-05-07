شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اكتشاف أجسام مضادة تستطيع مواجهة كورونا.. فهل تنجح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من تحديد جسم مضاد فى المختبر، يؤكدون أنه يمنع فيروس كورونا من إصابة الخلايا، ويأمل الفريق الطبى أن يتم استخدام الجسم المضاد لإنشاء علاجات لـ COVID-19، المرض الذي يسببه الفيروس.

ومنذ أن بدأ الفيروس التاجي في إصابة الناس في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي، تم تشخيص أكثر من 3.5 مليون شخص بمرض COVID -19، وتعافى أكثر من مليون شخص وتوفي ما يقرب من 248000 ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز .

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