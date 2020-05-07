بسام راضى: مستشار الرئيس يلتقى المراسلين الأجانب لشرح جهود مكافحة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية اليوم، الخميس، اجتماعاً مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المُستجد، في حضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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