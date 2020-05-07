شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا 1.40 دولار للبرميل في يونيو مقارنة بمايو، لتتحدد بخصم 5.90 دولار عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

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كما رفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يونيو إلى الولايات المتحدة، لتتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة 1.50 دولار للبرميل عن مايو.

ورفعت أرامكو أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 6.55 دولار للبرميل بخصم 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال.