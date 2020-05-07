شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات الحكومة بعد إعلان إستمرار العمل بحظر التجوال حتى نهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إستمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان ، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالى .

ونرصد في السطور التالية أبرز القرارات التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة

-حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي

-السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء

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-الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق

-السماح بجلسات إعلام الوراثة

-السماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة

-استمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر " بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع