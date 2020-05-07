شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية ترحب بالإعلان عن تشكيل حكومة العراق الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي متمنية له كل التوفيق والسداد في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية.
أكدت وزارة الخارجية استعداد مصر لبذل كافة الجهود المخلصة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، ومن ثم تطلعها للتعاون الوثيق مع العراق الشقيق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه.
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