شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: إنفاق 40 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، تم إنفاق 40 مليار جنيه منها من بينهم 5.1 مليار جنيه لقطاع الصحة.

وأوضح أن أزمة كورونا شديدة على العالم أجمع والإسراع في التعامل مع الأزمة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى.

و أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.