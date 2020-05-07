دورة تدريبية بين التضامن والأمم المتحدة لرفع كفاءة العاملين للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، على مدار يومين بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة وزارة الداخلية بدولة الإمارات لرفع الوعي لدى صناع القرار والعاملين والمشرفين ومقدمي الخدمة الصحية والاجتماعية في قطاع الأحداث والجانحين حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

شارك في التدريب 30 أخصائي اجتماعي ونفسي من العاملين في أربع مؤسسات هم "المؤسسة العقابية بالمرج - دار التربية بالجيزة - مؤسسة الحرية - مؤسسة القاصرات بعين شمس" وقام بعملية التدريب عبر الانترنت كلا من القاضي الدكتور حاتم على المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وإيهاب صلاح خبير الوقاية من الأمراض المعدية بقسم الصحة في فيينا بمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، والدكتور وديع معلوف خبير الوبائيات وخفض الطلب بمقر المنظمة بفيينا.

وأشرف على التدريب في القاهرة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعافي، واللواء هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتفتيش والرقابة.

وأكد عمرو عثمان، أن التدريب استهدف رفع وعي المشاركين بطرق ومخاطر انتقال الأمراض المعدية وخصوصا فيروس كورونا المستجد وخصوصا في بيئة المؤسسات الإصلاحية للأحداث والجانحين وكذلك التأكد من إحاطتهم بكيفية حماية الموظفين بما في ذلك موظفي الرعاية الصحية داخل المؤسسات.



دورة تدريبية بين التضامن والأمم المتحدة لرفع كفاءة العاملين

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دورة تدريبية بين التضامن والأمم المتحدة لرفع كفاءة العاملين



دورة تدريبية بين التضامن والأمم المتحدة لرفع كفاءة العاملين



دورة تدريبية بين التضامن والأمم المتحدة لرفع كفاءة العاملين



