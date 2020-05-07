شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل بالأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه التعدى على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة، وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات وإتخاذ كافة السبل القانونية تجاهها

ووجه عبد العاطى، بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائى بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعى وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات.

وكشف عبد العاطى، أن أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة فى الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط مستمرة فى حصر وتدقيق أماكن التعدى بالردم والتى تركزت هذه المرة خلف قناطر زفتى أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط - محافظة الدقهلية - وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط خلف قناطر زفتي.

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وأوضح عبد العاطى، أنه سبق وأن تعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتى تمثلت فى قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجرى المائى لاكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائى للفرع على نحو غير معهود.

جدير بالذكر أنه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة.