شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: الإخوان والسلفيون عبء على الدين الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك من ينتفع بالدين الإسلامي، وهناك المزايدون بالدين الإسلامي، الذين يزايدون على الدين، مشيرا إلى أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم انتفعوا بالإسلام.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج " نور النبى"، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن كلا من جماعة الإخوان والسلفيين هم من يزايدون على الإسلام، مؤكدا أن الإخوان والسلفية عبء على الدين الإسلامي.

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن هناك الأصيل في الإسلام والدخيل، حيث يدخلون في الإسلام عبر الشهادتين ، ومن خلال الأجندات التي يعلنوها للناس ، ولكن السلوكيات والتصرفات أبعد ما يكون عن الدين.

وفى وقت سابق علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الشائعات التى ترددت بشأن وقوع هزة أرضية يوم 15 رمضان الجارى، وفق أحد الأحاديث النبوية، قائلاً: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.. بخلاصة وإيجاز فأن أخبار وعلامات وأشراط يوم القيامة إما إسرائيليات أو أخبار موضوعه أو قصص القصاصين للعوام.. والذى نبه على هذا العلامة بن كثير فى كتابه النهاية فى الفتن والملاحم والذى أورد هذه الأخبار الموضوعة ونبه أنها لا تصح نسبتها إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

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وأضاف "كريمة"، أن "خبر الجمعة من جمع يوم الآخرة ضعيف وأورده بن جرير فى مقدمة التاريخ عن بن عباس.. والعلماء قالوا إن هذه الأخبار لا تصح"، موضحاً أن الرسول لم يقل أنه إذا وافق منتصف رمضان يوم جمعة فستكون هذه علامة من الآخرة، مشدداً على أن ذلك لا ظل له من الحقيقة.