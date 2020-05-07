شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور مدرسة wise international يشكون من زيادة باهظة في المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء أمور مدرسة wise international school وزارة التربية والتعليم ببحث شكواهم الخاصة بارتفاع المصروفات المدرسية ومطالبة إدارة المدرسة لهم برسوم إضافية لم تكن مقررة عليهم في بداية العام وتمثل عبئا ماديا إضافيا عليهم

وقال أولياء الأمور في شكواهم إن إدارة مدرسة wise international school تطالبهم بزيادة في المصروفات بمبالغ إضافية تتراوح من 6500 إلى 9000 جنيه زيادة عن التعاقد المبرم مع الدرسة ، رغم الالتزام بعدم الذهاب إلى المدرسة وفق الظروف الجديدة من انتشار فيروس كورونا

وأضاف أولياء الأمور في شكواهم إن إدارة المدرسة رفضت رد مصاريف الأتوبيس عن العام الماضي بالرغم من أن كل مدارس الشيخ زايد وأكتوبر حولت مصاريف الباص للعام القادم

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وأشار أولياء الأمور إلى أن إدارة المدرسة تطالب بالزيادة تحت مسمى الأنشطة، رغم توقف الدراسة، وإلغاء حفلات العام الماضي فيما عدا حفلة واحدة دفعوا رسومها كاملة، مطالبين وزارة التعليم وإدارتها المختصة بالتحقيق في شكواهم والنظر إلى الظروف الصعبة التي يمرون بها مثل قطاعات الدولة كافة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال أولياء الأمور في شكواهم إن الدولة واجهت تداعيات أزمة كورونا وقدمت كل الدعم للقطاعات كافة، و أجلت فيه التزامات المواطنين لمدة ٦ أشهر، إلا أنهم فوجئوا بمطالبتهم بالقسط الأول للعام الدراسي القادم في موعد غايته 15 مايو 2020، وإلا سيتم حجب النتيجة، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع مبلغ 5000 جنيه مقابل أنشطة عن العام الدراسي الحالي رغم أنه لا توجد أنشطة من الأساس، وهو ما يستدعى التحقيق من الوزارة في هذه الإجراءات لبيان مدى مطابقتها للاشتراطات المقررة من عدمه

وطالب أولياء الأمور في شكواهم لوزير التعليم طارق شوقى بتفعيل اللائحة الخاصة بوزارة التعليم بخصوص زيادة المصروفات الدراسية سنويا وطرق تحصيلها ، ومنع أي ممارسات تعسفية من إدارات المدارس الخاصة تجاه الطلاب خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها بسبب أزمة فيروس كورونا