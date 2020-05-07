شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار محمد عوض تاج الدين نائبا لرئيسا الصندوق الأفريقى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الافريقي، إن أعضاء صندوق أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد اختاروا اليوم رئيسا للصندوق، حيث تم انتخاب بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير واختيار د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئاسة المصرية لشؤون الصحة الوقاية نائبا لرئيس الصندوق .

وكان سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية قد قام بتعيين الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا والدكتور دونالد كابيروكا من رواندا والسيد تيجان تيام من كوت ديفوار، وتريفور مانويل من جنوب أفريقيا مبعوثين خاصين للاتحاد الأفريقي معنيين بفيروس كورونا المستجد لحشد الدعم المالي الدولي لاستراتيجية الاستجابة القارية، وعين بن خليفة عبد الرحمن، وزير المالية السابق للجزائر للانضمام إلى فريق المبعوثين الخاصين.