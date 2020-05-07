شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: 60 مليون معلم من أنحاء العالم خارج الفصول بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن حوالى من 60 مليون معلم حول العالم خارج الفصول، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"60 مليون معلم من حول العالم خارج الفصول بسبب فيروس كورونا، ولكن مكتب المم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات معكم لضمان أن التعليم لا يتوقف أبدا، طلاب التعليم من أجل العدالة، والمعلمين والمتعلمين خلال العزل فى محادثات فى الهند ليشاركون بعضهم في المهارات والقيم والتفكير النقدي"



غادة والى

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وفى سياق آخر شاركت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كمتحدثة مع الملكة سيلفيا ملكة السويد، والمهتمة بقضايا الطفولة بشكل خاص ورئيسة اليوروبول كاثرين دي بول أول إمرأه ترأس الشرطة الأوروبية ومجموعة من القيادات الحكومية الدولية لمناقشه الجريمة عبر الإنترنت بعنوان " الحماية والوقاية من جرائم الانترنت أثناء كوفيد 1. "

وأكدت غادة والى، خلال اللقاء الذى تم عقده " أون لاين "، أنه بالتعاون مع الشركاء تم رصد أكثر من 9000 موقع يحتوي علي استغلال وانتهاك جنسي للأطفال وان رقم تضاعف ثلاث مرات عن ما قبل أزمة كوفيد 19، وأن الزيادة في عدد ساعات استخدام الأطفال للإنترنت كان بمثابة فرصه لكثير من المجرمين لاستغلال الأطفال، لافته إلى حماية الأطفال مسؤولية الأسرة والمدرسة بالإضافة للجهود الدولية لمنظمات الانتربول واليوروبول ومنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات unodc بالتعاون مع الحكومات .