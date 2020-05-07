بالأسماء.. الأعلى للثقافة يعلن الفائزين في مسابقة نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين في مسابقة "نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي"، للعام 2019/2020، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75 ألف جنيه، لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنية لأفضل رواية عربية.
وفازت الكاتبة المصرية ريم أحمد رفعت أحمد بسيوني بجائزة المسابقة لأفضل رواية مصرية، وقدرها 75 ألف جنيه عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك".
وفاز الكاتب الروائي الموريتاني محمد فاضل ابراهيم، وشهرته "محمد عبد اللطيف" بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية، وقدرها 75 ألف جنيه، عن روايته "كتاب الردَّة".
يذكر أن الترشح للمسابقة استمر حتى آخر أكتوبر 2019، وتضمنت الشروط منح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التى صدرت خلال عامي 2017/2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج، وألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة يرفق إقرار منه بذلك، وأن يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أى جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة، ولا يتم استرداد الأعمال المشاركة بعد ظهور النتيجة سواء فازت أم لم تفُز.
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