محافظ القاهرة: وقف أعمال البناء مؤقتًا للعقارات الصادر لها تراخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإيقاف أعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء بصفة مؤقتة لبيان مدى التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البنائية والدراسات المرورية اللازمة وتوفير أماكن انتظار السيارات "الجراجات" بالعقارات طبقًا لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار إيقاف البناء لمدة ٦ أشهر لا ينطبق على الحاصلين على ترخيص بناء أو تعلية من الأحياء حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فورًا عقب إنتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة فحص ومراجعة تلك التراخيص والإفادة بنتائج الفحص فىي مدة لا تتجاوز أسبوعين حتي يتم السماح لأصحاب الرخص الملتزمين باستكمال أعمال البناء فوراً واتخاذ اللازم نحو الرخص غير المطابقة للاشتراطات البنائية وقانون البناء على الفور.