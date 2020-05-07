رئيس الأركان يتناول الإفطار مع مقاتلي مكافحة الإرهاب بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شارك الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي شمال سيناء لدورهم الوطني في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب الأسود.

وأكد الفريق محمد فريد، أن الدفاع عن الوطن ومقدراته وحماية أمنه القومي هي المهمة المقدسة لرجال القوات المسلحة التي لا تهاون فيها تحت مختلف الظروف، مشيدًا بما حققه أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة من ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية على أرض سيناء.

وأثنى على الدور الذي يقدمه أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية داخل سيناء الحبيبة.

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وأدار حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات والقضايا في ظل قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما قام رئيس الأركان، بتكريم عدد من المتميزين تقديرًا لآدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل تفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية التي تنفذها القوات على مدار الساعة لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما تفقد عددًا من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.